Глушковский район, Курская область, 13 октября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись 13 октября посёлок Тёткино и примыкающее к нему село Попово-Лежачи в Курской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Цитата из видео Обстрел подстанции

По словам главы региона, зафиксировано не менее 15 прилётов. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда.

«Оба населённых пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Тёткино регулярно подвергается обстрелам, после атаки ВСУ 11 октября в населённом пункте снесут двухэтажный многоквартирный дом.