Фиери, , 17:02 — REGNUM Утром 13 октября во время движения по албанской трассе Люшня-Фиер загорелся грузовой автомобиль, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Горящий автомобиль Shah rukh khan

Инцидент произошел около 06:25 по местному времени. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность автомобиля.

Водитель грузовика, гражданин Албании с инициалами С. М., не пострадал. На данный момент следственная группа работает над выяснением причин возгорания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге 736 водителей были обнаружены госинспекторами пьяными за рулём