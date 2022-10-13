Албания, 13 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Утром 13 октября во время движения по албанской трассе Люшня-Фиер загорелся грузовой автомобиль, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Shah rukh khan Горящий автомобиль

Инцидент произошел около 06:25 по местному времени. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность автомобиля.

Водитель грузовика, гражданин Албании с инициалами С. М., не пострадал. На данный момент следственная группа работает над выяснением причин возгорания.