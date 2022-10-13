Париж, 13 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «не хочет мировой войны», передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

В этот четверг, 13 октября, президент Франции призвал в Twitter своего российского коллегу Владимира Путина прекратить конфликт на территории бывшей УССР и «уважать территориальную целостность».

При этом Эммануэль Макрон уточняет, что Париж «помогает» киевскому режиму, но не нападает на Россию.

«Мы не хотим мировой войны», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, для президента Франции Эммануэля Макрона «ценности и принципы» нельзя «купить за газ или нефть».

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