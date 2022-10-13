Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует разрешить въезд в страну десяткам тысяч просителей убежища из Венесуэлы, спасающимся от экономического и гуманитарного кризиса в своей стране, сообщает 13 октября UPI.

Джо Байден Chicago Council on Global Affairs

Это означает, что убежище получат 24 тысячи венесуэльцев, которые уже имеют в США кого-то, кто сможет их финансово поддержать. Также это касается только тех мигрантов, которые въехали в Мексику или Панаму законно до того, как прийти к границам США.

«Венесуэльцам не следует ехать в Мексику, чтобы получить разрешение на въезд в США», — заявило министерство внутренней безопасности Штатов и объяснило, что те, кто путешествовал нелегально, будут возвращены в Мексику и лишены права в будущем получить разрешение на въезд.

Ранее агентство Reuters написало о том, что правительство Мексики пытается сдерживать нелегальную миграцию на американскою территории в преддверии выборов в Конгресс Соединенных Штатов.

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