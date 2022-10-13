Херсон, , 16:19 — REGNUM Нет ни эвакуации, ни ухода войск из Херсонской области — вопреки появившимся слухам, заявил 13 октября в своём видеообращении заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Комментируя обращение губернатора Владимира Сальдо, Стремоусов напомнил, что связано оно с тем, что гибнут люди, кроме того, в предложении главы региона нет слова «эвакуация». Обращение Сальдо — это просьба помочь в организации выезда жителей региона на временное прибывание и отдых в другие субъекты России.

Кирилл Стремоусов «Никто никого не эвакуирует, никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это всё рабочий формат. Ещё раз напоминаю: люди, которые сегодня находятся в Херсонской области — жители Российской Федерации — не должны быть подвержены опасности. Поэтому приоритет Херсонской области — это безопасность граждан Российской Федерации».

Он подчеркнул, что восемь лет обстрелов в Донбассе показали, что бесчеловечность бандеровцеви всех тех, кто поддерживает нацистский режим, «направлена на как можно большее убийство жителей Российской Федерации». Стремоусов призвал не паниковать и не давать повод нацистам и западным СМИ говорить, что «у нас кто-то что-то сдаёт».

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