Стремоусов заявил, что из Херсонской области никто не уходит
Херсон, 13 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Нет ни эвакуации, ни ухода войск из Херсонской области — вопреки появившимся слухам, заявил 13 октября в своём видеообращении заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Комментируя обращение губернатора Владимира Сальдо, Стремоусов напомнил, что связано оно с тем, что гибнут люди, кроме того, в предложении главы региона нет слова «эвакуация». Обращение Сальдо — это просьба помочь в организации выезда жителей региона на временное прибывание и отдых в другие субъекты России.
Он подчеркнул, что восемь лет обстрелов в Донбассе показали, что бесчеловечность бандеровцеви всех тех, кто поддерживает нацистский режим, «направлена на как можно большее убийство жителей Российской Федерации». Стремоусов призвал не паниковать и не давать повод нацистам и западным СМИ говорить, что «у нас кто-то что-то сдаёт».