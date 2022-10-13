13 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Результаты выборов президента Республики Сербской оппозиция попытается оспорить всеми возможными способами, так как этого требует Запад. Для них важно, чтобы в сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины у власти не находился самостоятельный политик — Милорад Додик, который, к тому же, поддерживает хорошие отношения с Россией и лично с президентом Путиным.

Татьяна Стоянович, , 18:45 — REGNUM Решение о пересчёте голосов на выборах президента Республики Сербской 2 октября Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла под очевидным давлением западных государств. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Джордж Калеб Бингем. Окружные выборы

Напомним, что ранее ЦИК БиГ на внеочередном заседании принял решение пересчитать голоса на выборах президента Республики Сербской якобы из-за нарушений и «математически нелогичных моментов», несмотря на то, что окончательные результаты выборов, прошедших 2 октября, так и не были обнародованы. По предварительным результатам подсчета, на выборах президента Республики Сербской победил кандидат «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик. Его ближайший конкурент — кандидат Партии демократического прогресса Елена Тривич получила примерно на 30 000 голосов меньше. Тем не менее, Тривич еще 2 октября поздно вечером объявила о своей победе, а потом отказалась признавать результаты выборов и призвала своих сторонников выйти на акции протеста.

Милорад Додик Официальное интернет-представительство президента России

«В составе Центральной избирательной комиссии, как и в других институтах власти, находятся три представителя государствообразующих народов — серб, хорват и бошняк, а также представители иностранных государств. Только один член ЦИК был против пересчета голосов, я предполагаю, что это был представитель сербов», — рассказал Гайич.

По словам политолога, решение ЦИК само по себе скандальное, так как по правилам оно не могло быть принято без четких доказательств нарушений на избирательных участках во время голосования.

«Сам кандидат от оппозиции на выборах президента Республики Сербской и главный оппонент Додика Елена Тривич заявила, что нет доказательств, пока не будет произведен пересчет голосов. Это просто нонсенс. Выходит, что ЦИК в ходе пересчета голосов, может быть, обнаружит нарушения, и тогда оппозиция получит доказательства того, что выборы были нелегальными. А потом на основании этого будет принято решение о проведении повторных выборов. При этом надо отметить, что ЦИК начинает пересчет голосов до момента провозглашения окончательных результатов выборов. Это очевидная демонстрация политической силы со стороны Запада», — подчеркнул Гайич.

Эксперт тоже указал на то, что оппозиция в Республике Сербской пытается оспорить только результаты президентских выборов, в то время как итоги выборов в парламент Республики Сербской, в парламент Боснии и Герцеговины и в её президиум не вызывают никаких сомнений.

«Очень странно, что только голоса на выборах президента Республики Сербской являются спорными. Голосование на выборах во все другие институты власти в БиГ проходило на одних и тех же участках, и везде победил «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика, но это почему-то не вызывает вопросов. По всей видимости здесь проблема в том, что Додик — друг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. Просто Запад не может смириться с тем, что существует независимый политик в тылу антироссийского фронта НАТО», — полагает сербский политолог.

Елена Тривич Цитата из видео «Jelena Trivić - TV Intervju BN TV»

По мнению Гайича, сербы для Запада являются препятствием, которое нужно преодолеть перед каждым нападением на Россию, и поэтому сербский народ сейчас подвергается давлению, а в прошлом он находился даже под угрозой физического уничтожения.

«Нужно напомнить, что в Боснии и Герцеговине действительно произошел геноцид, но не тот вымышленный «геноцид в Сербренице», который рекламирует CNN, а настоящий геноцид сербов со стороны «Независимого хорватского государства» во время Второй мировой войны. В местных усташских подразделениях было много боснийских мусульман. Поэтому не удивляет, что сербы в Республике Сербской проголосовали за Додика, который выступает за сохранение Республики Сербской и поддержание хороших отношений с Россией», — добавил Гайич.

По мнению политолога, абсолютно очевидно, что между Еленой Тривич и западными представителями в БиГ существует прямая договоренность, и что она готова предать интересы собственного народа для того, чтобы прийти к власти.

«Это смешное провозглашение победы в ночь после закрытия избирательных участков со стороны Елены Тривич, протесты в Баня-Луке, в которых участвует в основном партийная инфраструктура — всё это убедительно указывает на узнаваемый почерк НАТО во всей этой акции», — резюмировал Стеван Гайич.