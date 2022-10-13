Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Предприниматели Ленинградской области перевели на счёт фонда «Ленинградский рубеж» почти 30 млн рублей, которые будут направлены на оказание помощи мобилизованным и добровольцам региона, сообщил 13 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

lenobl.ru Груз от Ленобласти для военнослужащих в зоне СВО

Счёт фонда является единым для сбора средств от юридических лиц.

«Деньги идут на централизованные закупки по согласованию с конкретными воинскими частями и подразделениями. По их спискам мы закупаем машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги — все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне специальной военной операции», — подчеркнул глава Ленобласти.

Читайте также: Ленобласть отправила на фронт три «буханки» и снаряжение для солдат

Напомним, 11 октября регион направил закупленные на собранные деньги благотворителей три автомобиля УАЗ с кузовом, в которые были загружены необходимым для быта мобилизованных предметы и вещи. Поставки будут продолжаться, всего будет закуплено порядка 20 таких автомобилей.