Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В 783 школах Свердловской области выявлен ряд нарушений при организации школьного питания. Всего за 9 месяцев 2022 года специалисты проверили 846 средних общеобразовательных организаций, сообщили журналистам в свердловском Управлении Роспотребнадзора.

Школьное питание ИА REGNUM

По данным ведомства, наиболее частыми нарушениями стали некачественное сырье и пищевые продукты в школьных столовых, а также несоблюдение технологии приготовления блюд. Руководству школ выданы предписания об устранении нарушений.

По результатам проверочных мероприятий специалисты составили 821 протокол об административном правонарушении. Общая сумма выписанных штрафов достигла 4,8 млн рублей.