Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, за прошлую неделю умеренно выросло, что оказывает некоторое давление на инфляцию на фоне напряженного рынка труда, сообщает 13 октября Reuters.

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Согласно данным министерства труда, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 8 октября, выросло на девять тысяч и составило 228 тысяч. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что количество составит 225 тысячи.

Рынок труда остается напряженным. Издание напоминает, что в последний день августа на каждого безработного в США приходилось по 1,7 вакансий.

Еженедельный отчет министерства труда США о количестве заявок на пособие по безработице, предоставляющий наиболее актуальную информацию о состоянии экономики, ранее выявил, что в середине сентября число безработных американцев упало до самого низкого уровня за август и июль. На этом фоне ФРС потенциально может продолжить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.