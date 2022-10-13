Кишинёв, , 16:08 — REGNUM Ссоры между оппозиционными политическими партиями Молдавии поддерживают принцип правления «разделяй и властвуй». С таким заявлением 13 октября выступил лидер партии «Шор» Илан Шор в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Именно об этом сейчас и мечтают Санду и её партия, видя, как закачалась их власть и авторитет под народными протестами. Именно этому радуются желтопузые, когда смотрят, как одна оппозиционная партия самозабвенно поливает помоями другую, не стесняясь в художественных образах и поэтических аллегориях», — заявил Шор.

Он призвал все оппозиционные политические силы отложить прошлые обиды и прекратить свары, иначе не получится отстранить президента страны Майю Санду и её команду от власти.

«Мы протягиваем вам руку — пусть у нас будет много рук, потому что все эти руки нужны стране, чтобы избавиться от этого режима», — сказал Шор.

Политик призвал оппозиционеров доказать делом, что для них судьба Молдавии более значима, чем личные амбиции и обиды.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября длится бессрочная акция протеста, организованно «Шор». Активисты разбили палаточный лагерь возле администрации президента. Они недовольны политикой властей, которые отказываются от диалога с Москвой о скидках на газ и вместо этого только наращивают антироссийскую политику.

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