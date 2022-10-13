Лодейное Поле, Ленинградская область, , 16:13 — REGNUM Океанская яхта «Апостол Андрей», которую будут буксировать по реке Свирь 14 октября, на два часа остановит автомобильное движение на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом предупредил 13 октября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По его словам, с 10:50 до 12:50 мск 14 октября для прохода вниз по реке Свирь яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 23 метра будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — пояснил дорожник.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

«Апостол Андрей» — океанская яхта, созданная специально для плавания в полярных морях. Ее длина 16,2 м, ширина — 4,8 м, осадка — 2,7 м, а водоизмещение — 25 т. Имеет две мачты — грот (19 м) и бизань (14 м) – несут 130 кв. м. парусов. По предложению Патриарха Алексия II, яхта получила имя в честь Святого апостола Андрея Первозванного, который является покровителем русского флота и моряков всего мира.

Капитан яхты — 67-летний заслуженный мастер спорта, действительный член Русского географического общества, кавалер Ордена мужества Николай Литау. В начале октября команда яхты вернулась из исторической экспедиции, посвященной русскому геологу Эдуарду Толлю.