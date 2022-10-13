Вашингтон, , 16:05 — REGNUM В ответ на решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти США могли бы пойти на топливное соглашение с Канадой, пишет Диан Фрэнсис в статье, вышедшей 13 октября в The Hill.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефть и природный газ теперь перетекают через границу, но из-за политики так создан и не был эффективный рынок, который мог бы стать краеугольным камнем экономического роста и навсегда освободить две экономики от ОПЕК», — подчеркнула она.

«Это должно было произойти много лет назад, но экологи и некоторые местные власти в обеих странах препятствовали строительству трубопроводов, которые привели бы к энергетической независимости. Если в эти дела не будет вмешиваться политика, у двух стран будет более чем достаточно нефти, чтобы быть энергетически независимыми», — добавила она.

По словам Фрэнсис, Канада и США являются нефтяными и газовыми гигантами и уже в некоторой степени взаимозависимы. В 2021 году они производили в совокупности 16,3 млн баррелей нефти в день (4,7 млн в Канаде и 11,6 млн в США), а импортировали в сумме 9,6 млн баррелей в день. (Канада 1,6 млн в день и США 8 млн в день.)

Но более половины всего импорта США приходилось на Канаду, а две трети всего импорта Канады приходилось на Соединенные Штаты. Остальное импортировалось в основном из стран ОПЕК, таких как Саудовская Аравия и даже Россия (до спецоперации на территории бывшей УССР). Две страны тоже сидят на огромных запасах природного газа и уже могут сами себя обеспечить. Если бы было построено больше трубопроводов и проектов по сжижению природного газа, они также могли бы навсегда освободить Европу от зависимости от российского газа.