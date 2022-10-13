Таштагол, Кемеровская область, , 16:05 — REGNUM В кузбасском Таштаголе будет возобновлена работа взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в аэропорту Новокузнецка.

Взлетно-посадочная полоса в Таштаголе t. me/aerokuz

«Это нельзя пропустить! Первый за 30 лет полёт самолёта с взлетно-посадочной полосы в Таштаголе состоится уже в эту субботу! 15 октября площадка начнёт принимать самолеты малой авиации», — говорится в телеграм-канале новокузнецкой воздушной гавани.

Уточняется, что пилоты из Омска, Новосибирска и Красноярска прилетят на небольших самолётах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова объявило тендер на проектирование воздушной гавани в посёлке Шерегеш.

Читайте также: Проектирование аэропорта в кузбасском Шерегеше обойдётся в 401 млн рублей