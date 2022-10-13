Джакарта, , 16:04 — REGNUM Министр сельского хозяйства Индонезии Сяхрул Ясин Лимпо пригласил страны G20 наладить активное сотрудничество в преддверии глобального продовольственного кризиса, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Есть три вопроса, которые я затронул, но суть в том, что нужно предвидеть продовольственный кризис 2023 года, и мы должны наладить тесное сотрудничество между странами, чтобы мы могли выйти из кризиса», — заявил министр сельского хозяйства.

Министр призвал все страны открыть каналы распределения продовольствия. Однако, продолжил он, продовольствие является общей потребностью и может стать решением в условиях усиления мировой геополитической напряженности.

«G20 стремится обеспечить продовольствием и полноценным питанием всех. Также для того, чтобы ускорить восстановление экономики в связи с пандемией. И важно обеспечить продовольственную безопасность справедливым образом», — отметил министр сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ситуация в Мьянме по-прежнему будет внутренним вызовом для АСЕАН, в том числе во время председательства Индонезии в Ассоциации в 2023 году.

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