Москва, , 16:03 — REGNUM В России в нынешних экономических условиях необходимо делать ставку на малый и средний бизнес, уверен замруководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов («Единая Россия»).

Сергей Морозов Kremlin.ru

«Важно не только дать отсрочку предпринимателям, но и поддержать небольшие предприятия, которые готовы взять на себя ответственность по обеспечению технологического суверенитета России», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Также Морозов рассказал об обращениях от индивидуальных предпринимателей, которые не только являются собственниками, но и управляющими, и бухгалтерами, и изготовителями, и продавцами, в общем, на все руки мастера. По его словам, им некому передать свои дела в случае мобилизации.

«За неделю, да и за месяц вряд ли получится найти временного управляющего, который не угробит бизнес. Нового человека нужно также обучить, помочь ему вникнуть в бизнес-процессы. Если сейчас не предпринять должных мер, то в последствии, мы получим крайне неутешительные результаты в сфере экономики», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, парламентарии разных фракций внесли в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Мобилизованные смогут передавать свой бизнес в управление