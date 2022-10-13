* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Нападение на школу «Кадж» в районе Дашт-Барчи к западу от Кабула, в результате которого погибло более 50 человек и 110 получили ранения, спровоцировало массовые протесты как внутри страны, так и за её пределами. Студентки и женщины начали акции протеста через день после нападения. Об этом сообщается в обзоре агентства «Шафакна».

U.S. Embassy Kabul Афганские студентки

Протесты были подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, Балхе и Герате, а несколько участниц протестов были арестованы и освобождены только под залог. Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили ряд студенток в общежитии Кабульского университета в «подстрекательстве девушек к протестам» и выгнали из общежития семерых из них.

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Источники газеты «8 Собх» сообщают, что положение студенток-хазареек в общежитии невыносимо, с ними обращаются неадекватно и жестоко.

«Положение хазареек просто ужасно. Участились случаи насилия и грубого обращения с ними. Отравленным студенткам не предоставили лечения. Врачам указали, что отравившихся нельзя лечить, они должны оставаться в том же состоянии», — рассказал один из собеседников издания.

Этот источник поясняет: «Сотрудники общежития пугали девушек нападениями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предложили найти себе другое место для проживания».

По данным этого источника, под этим предлогом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят «освободить» общежитие Кабульского университета от хазарейских девушек и предотвратить распространение протестов в университете.

Отмечается, что девушки-хазарейки в общежитии Кабульского университета сталкиваются с неадекватным поведением властей. Их телефоны отслеживаются, на них накладываются жесткие ограничения и проводится политика запугивания. Девушки чувствуют себя крайне неуютно из-за постоянных допросов и агрессивного поведения администрации общежития.

Другой источник сообщил, что более 20 студенток-хазареек находятся в списке на отчисление из университета и выселение из общежития Кабульского университета. Согласно этому источнику, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали этих студенток «зачинщицами и организаторами демонстраций» и подали их дела на отчисление. Семеро из них уже выселены из общежития, а судьба остальных выяснится в ближайшие дни.

Источники из числа студенток Кабульского университета утверждают, что этим девушкам запрещено общаться со СМИ. По их словам, девушки вынуждены хранить молчание и жить за пределами общежития, но все-таки надеясь, что им позволят продолжать учёбу.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Ранее студентки Кабульского университета хотели провести марш протеста в связи с терактом смертника в школе «Кадж». Но они отравились ужином и их марш был предотвращен. Несколько девушек рассказали газете «8 Собх», что 90% жильцов общежития отравились пищей, которую подавали на ужин, и большинство из них были госпитализированы.

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После этого студентки университетов Герата и Балха устроили акции протеста, которые были жестко подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторые из студенток были арестованы. Они были освобождены через несколько часов под залог, внесённый их семьями.

После теракта в школе «Кадж» в социальных сетях была запущена кампания «Остановите геноцид хазарейцев», которую поддержали местные и зарубежные пользователи, а также некоторые правозащитные организации. В более чем 100 городах разных стран мира нападение на позиции хазарейцев охарактеризовали как «геноцид» и потребовали расследования международных институтов в этой сфере.

Ряд международных организаций, влиятельные политические деятели, афганские и зарубежные деятели культуры и искусства приняли участие в этой кампании и потребовали признания «геноцида хазарейцев». По их словам, это может стать утешением для выживших жертв терактов, которые были убиты просто за то, что «были хазарейцами».

Как сообщало ИА REGNUM, школа «Кадж» в хазарейском районе Даште Барчи в Западном Кабуле подверглась нападению смертника 30 сентября. В результате инцидента погибли 57 человек, более 110 получили ранения. Большинство жертв — учащиеся-хазарейки. В 2017 году школа «Кадж», тогда действовавшая под названием школы «Муаввад», уже подвергалась нападению смертника.