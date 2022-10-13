Молдавия, , 15:58 — REGNUM Почти 60% жителей Молдавии против того, чтобы республика входила в состав НАТО. Об этом свидетельствует соцопрос обнародованный 13 октября Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным исследования, против вступления в Североатлантический альянс 59,9% опрошенных. За вступление в этот военный блок высказались 30,4% респондента. Остальные не смогли ответить на вопрос.

Исследование организовала компания CBS-Researc по заказу IDIS с 29 сентября по 11 октября. Были опрошены 1066 человек, погрешность исследования оценивается на уроне 3%.

Стоит отметить, согласно опросу, проведённому в Молдавии в феврале компанией Date Inteligente, о поддержке курса на вступление в НАТО заявили 24,3% опрошенных.

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