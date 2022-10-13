Донецк, 13 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:12 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский р-н): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:22 боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецк, выпустив три снаряда калибра 155 мм.