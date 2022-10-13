Донецк, 13 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Посёлок Озеряновка и село Михайловка в Горловском районе ДНР подверглись обстрелу со стороны киевских войск. Об этом сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда калибра 155 миллиметров

Оба населённых пункта обстреляны с позиций ВСУ в посёлке Новгородское в 15:20. По Михайловке выпущено три снаряда калибра 152 мм, по Озеряновке — четыре снаряда калибра 155 мм.

Читайте также: Киевские каратели вновь обстреляли Донецк и Горловку