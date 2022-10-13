Астана, , 15:55 — REGNUM Только небольшая доля зерна идёт в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки. Об этом 13 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе встречи в Астане.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Небольшая доля, к сожалению, идёт по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует ООН», — сказал Путин.

Он также отметил усилия Эрдогана по заключению сделки. Президент Турции, в свою очередь, выразил надежду на её укрепление и продолжение и заявил, что Анкара продолжит транспортировать через Турцию российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны в рамках стамбульского меморандума.

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