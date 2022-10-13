Приштина, Сербия, 13 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Десятки людей собрались 12 октября на площади «Скендербег» в Приштине, чтобы выразить солидарность с женщинами Ирана, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Общественная организация «Молодежное движение за права человека в Косово» провела акцию протеста после смерти 22-летней Махсы Амини в Иране, арестованной из-за неправильно одетого хиджаба. Активистки обрезали свои волосы в знак солидарности.

Аналогичные акции протеста проходят в Иране, где возмущены жестоким обращением полиции нравов с молодыми женщинами в Исламской Республике.