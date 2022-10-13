Новосибирск, 13 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области должность покинула глава регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. Это произошло по решению Арбитражного суда, пишет редакция «НГС Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

По данным СМИ, операционной деятельностью регоператора руководит исполнительный директор Наталья Тучина, внешним управляющим компании стала Ирина Курочка.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в компании «Экология-Новосибирск» введено внешнее управление. Ранее стало известно, что кредиторская задолженность компании оценивается в 1,9 млрд рублей.

«Экология-Новосибирск» выбрана в качестве регионального оператора в 2019 года. В декабре 2021 года организация подала в заявление о самобанкротстве. В феврале 2022 года в компании было введено наблюдение.

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