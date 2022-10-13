Чита, , 15:50 — REGNUM Забайкальский краевой суд 13 октября отклонил апелляционную жалобу бывшего начальника государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Забайкальского края» Дмитрия Ватагина на решение Центрального районного суда г. Читы.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

Напомним, 7 июня 2022 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокуратуры Забайкальского края и взыскал с ответчика полученные премиальные вознаграждения на сумму 16,5 млн рублей, которые он отказался добровольно возместить учреждению в добровольном порядке.

Как установлено ранее в ходе прокурорской проверки, в 2019–2021 годах руководитель государственного учреждения издавал многочисленные приказы о начислении себе и работникам учреждения завышенного размера ежемесячных и ежеквартальных премий.

Апелляционная инстанция Забайкальского краевого суда, рассмотрев жалобу, согласилась с позицией прокуратуры и отклонила доводы ответчика. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению надзорного ведомства, премии начислялись без учета выполнения целевых показателей работы учреждения, личного вклада руководителя и в обход установленной процедуры согласования выплат с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, которому подведомственно автономное учреждение.

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