Чита, 13 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Забайкальский краевой суд 13 октября отклонил апелляционную жалобу бывшего начальника государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Забайкальского края» Дмитрия Ватагина на решение Центрального районного суда г. Читы.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

Напомним, 7 июня 2022 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокуратуры Забайкальского края и взыскал с ответчика полученные премиальные вознаграждения на сумму 16,5 млн рублей, которые он отказался добровольно возместить учреждению в добровольном порядке.

Как установлено ранее в ходе прокурорской проверки, в 2019–2021 годах руководитель государственного учреждения издавал многочисленные приказы о начислении себе и работникам учреждения завышенного размера ежемесячных и ежеквартальных премий.

Апелляционная инстанция Забайкальского краевого суда, рассмотрев жалобу, согласилась с позицией прокуратуры и отклонила доводы ответчика. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению надзорного ведомства, премии начислялись без учета выполнения целевых показателей работы учреждения, личного вклада руководителя и в обход установленной процедуры согласования выплат с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, которому подведомственно автономное учреждение.

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