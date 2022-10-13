Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга напугал мужчина, который в боевой экипировке с автоматом в руках шел по улице, сообщили 13 октября в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Хулиган в бронежилете t. me/rosgvard78

Подозрительного мужчину в центре Петербурга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили накануне около 23:00 мск у дома 56 по улице Черняховского. Горожанин в бронежилете, разгрузке и с автоматом в руках был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Выяснилось, что у 39-летнего мужчины с собой был макет автомата «АК-74у» для игры в страйкбол. В полиции он пояснил, что вышел в таком снаряжении на улицу пострелять по консервным банкам», — отметили в ведомстве.

После чего «ночному воину» вручили административный протокол за мелкое хулиганство.