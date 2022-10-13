Курган, 13 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Курганской области жителя Петуховского района будут судить за попытку дать взятку инспекторам дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины ДПС

По данным следствия, вечером 5 октября 50-летний нетрезвый мужчина, управлявший личным автомобилем, был задержан дорожными полицейскими на одной из улиц города Петухово. За непривлечение к ответственности водитель автомобиля предложил сотрудникам полиции взятку в размере 30 тысяч рублей. Инспекторы ДПС от мзды отказались и передали сообщение о попытке дачи взятки в правоохранительные органы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год тому назад курганские сотрудники ГИБДД отказались от взятки размером 200 тыс. рублей.