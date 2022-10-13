Астана, , 15:47 — REGNUM При попытке теракта на «Турецком потоке» на территории России было взято несколько диверсантов. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Астане, в комментарии Первому каналу.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил (президент России Владимир Путин) намеки давал, … они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал представитель Кремля.

При этом ранее глава Российского государства рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что киевские спецслужбы попытались осуществить подрыв «Турецкого потока».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ни Москва, ни Вашингтон не инициировали переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.