* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 13 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала отчёт, в котором говорится, что после начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане афганские женщины были в авангарде сопротивления их «гнёту» и проводили мирные демонстрации, требуя равенства, прав, справедливости и мира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

flipboard.com Мусульманские женщины

«Женщины по всему Афганистану демонстрируют, что, несмотря на непрекращающиеся угрозы в их адрес со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их протесты отражают их общее послание: еда, работа и свобода для каждого афганца», — указано в отчёте.

«Протесты женщин продолжаются, несмотря на жестокие избиения, аресты и похищения протестующих талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Женщины неустанно борются за свои основные права и за лучший и более равноправный Афганистан под лозунгами требования хлеба, работы, свободы», — отмечают правозащитники.

Этот отчёт публикуется на фоне многочисленных ограничений в отношении женщин и девочек.

Следует отметить, что с момента закрытия женских школ в Афганистане прошло почти 400 дней. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что ситуация не способствует получению образования девочками.