Джакарта, , 15:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что форум G20 проходит в трудные времена, когда мир сталкивался со многими кризисами, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

Кризисы, о которых идет речь, включают незавершенную пандемию, ситуацию на территории Бывш. УССР, острую геополитическую напряженность, а также продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

«Переговоры G20 никогда не бывают легкими, особенно в нынешних условиях, когда позиция стран действительно такова, что существует довольно большой разрыв между одной позицией и другой. Таким образом, вы можете себе представить, каков текущий уровень сложности. Это факт», — заявила Ретно Марсуди.

Подтвердив, что G20 является одним из немногих мировых экономических форумов, которые все еще могут работать над реагированием на нынешний глобальный кризис, Ретно Марсуди пригласила страны-члены G20 продемонстрировать свою ответственность перед миром.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что форум G20 является форумом не для политических дебатов, а для совместных усилий, связанных с экономикой и развитием.

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