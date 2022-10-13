Екатеринбург, 13 октября 2022, 16:08 — REGNUM Власти Свердловской области активно внедряют инструменты досудебного урегулирования конфликтов с бизнесом. Об этом 13 октября заявил и. о. заместителя губернатора региона Дмитрий Ионин на полях XIV Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале».
«Обязательства по защите прав инвесторов закреплены в самом главном региональном документе — Уставе Свердловской области, что безусловно обязывает всю нашу вертикаль власти тщательно отрабатывать, в том числе, все вопросы урегулирования возможных спорных моментов при реализации инвестпроектов. Сегодня такой комплекс мер по недопущению конфликтов является составляющей работы по системному улучшению инвестклимата в регионе», — сказал Дмитрий Ионин.
Он также отметил, что регион имеет успешный опыт по разрешению споров с участием бизнеса до суда. К этому процессу привлекаются Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, центр медиации Уральской торгово-промышленной палаты, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, а в 2022 году году добавилась еще одна переговорная площадка.
«Наш регион в числе пилотных приступил в 2022 году к внедрению Регионального инвестиционного стандарта. Один из его элементов — это создание Инвестиционного комитета Свердловской области — площадки для разрешения разногласий инвесторов с органами государственной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, а также координации инвестиционного процесса при реализации комплексных, многозадачных бизнес инициатив», — сказал Дмитрий Ионин.
Добавим, XIV Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале» проводится в Екатеринбурге с 10 по 14 октября. В числе ключевых его тем: значатся повышение эффективности использования переговорных технологий, налоговая тематика и госзакупки.
В мероприятиях принимают участие уполномоченные по защите прав предпринимателей из 20 регионов России. После окончания дискуссий будут подготовлены рекомендации по возможной коррекции законодательства и правоприменительной практики.