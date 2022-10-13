Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Власти Свердловской области активно внедряют инструменты досудебного урегулирования конфликтов с бизнесом. Об этом 13 октября заявил и. о. заместителя губернатора региона Дмитрий Ионин на полях XIV Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале».

«Юридическая неделя на Урале» Официальный портал Екатеринбурга

«Обязательства по защите прав инвесторов закреплены в самом главном региональном документе — Уставе Свердловской области, что безусловно обязывает всю нашу вертикаль власти тщательно отрабатывать, в том числе, все вопросы урегулирования возможных спорных моментов при реализации инвестпроектов. Сегодня такой комплекс мер по недопущению конфликтов является составляющей работы по системному улучшению инвестклимата в регионе», — сказал Дмитрий Ионин.

Он также отметил, что регион имеет успешный опыт по разрешению споров с участием бизнеса до суда. К этому процессу привлекаются Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, центр медиации Уральской торгово-промышленной палаты, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, а в 2022 году году добавилась еще одна переговорная площадка.

«Юридическая неделя на Урале» Цитата из видео: «Юридическая неделя на Урале» стартовала в Екатеринбурге»

«Наш регион в числе пилотных приступил в 2022 году к внедрению Регионального инвестиционного стандарта. Один из его элементов — это создание Инвестиционного комитета Свердловской области — площадки для разрешения разногласий инвесторов с органами государственной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, а также координации инвестиционного процесса при реализации комплексных, многозадачных бизнес инициатив», — сказал Дмитрий Ионин.

Добавим, XIV Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале» проводится в Екатеринбурге с 10 по 14 октября. В числе ключевых его тем: значатся повышение эффективности использования переговорных технологий, налоговая тематика и госзакупки.

В мероприятиях принимают участие уполномоченные по защите прав предпринимателей из 20 регионов России. После окончания дискуссий будут подготовлены рекомендации по возможной коррекции законодательства и правоприменительной практики.