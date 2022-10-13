Уфа, 13 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Еще два долгостроя достраивают в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

Сообщается, что в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района идет достройка двух домов ЖК «Уфимский Крым» на улице Окраинной бывшего застройщика ООО «ИнвестКапиталСтрой».

Отмечается, что работы ведет фонд защиты прав дольщиков Башкирии.

«Свои квартиры в трехэтажных домах общей площадью более пяти тысяч кв. метров ожидают сто дольщиков», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры регионаАртема Ковшова.

Отмечается, что строители уже завершили усиление кровли, монтаж окон и балконов, сейчас они завершают устройство межкомнатных перегородок, входных групп. Идут работы по внутренним инженерным сетям водоотведения, водоснабжения, отопления, элекромонтажные работы.

В первом подъезде дома № 2 рабочие начали заливать полы, в доме № 1 началась штукатурка стен, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что полностью смонтирована и готова к подключению к основным инженерным сетям отдельно расположенная котельная. Идет работа по благоустройству двора. К достройке домов привлечено 65 рабочих.

Напомним, весной 2019 года арбитражный суд Башкирии признал застройщика ООО «ИнвестКапиталСтрой» банкротом. Наблюдательный совет федерального фонда развития территорий принял решение о завершении строительства этих домов.

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