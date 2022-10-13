Ростов-на-Дону, 13 октября 2022, 15:45 — REGNUM Две трети мобилизованных жителей Ростовской области получили единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мне доложили, что региональные единовременные выплаты по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных ребят. Сейчас проводятся проверки документов по остальным. Рассчитываю, что окончательные перечисления сделаем в начале следующей недели», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор назвал темпы перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Ростовской области недостаточными.