Ростов-на-Дону, 13 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Две трети мобилизованных жителей Ростовской области получили единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодня мне доложили, что региональные единовременные выплаты по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных ребят. Сейчас проводятся проверки документов по остальным. Рассчитываю, что окончательные перечисления сделаем в начале следующей недели», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор назвал темпы перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Ростовской области недостаточными.