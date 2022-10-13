Увельский район, Челябинская область, 13 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Увельском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ранее в рамках национального проекта «Образование», сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

По данным следствия, преступление было совершено в 2019–2021 годах. Причастными к нему могли быть должностные лица районного дома культуры.

Сумма похищенного не называется. Устанавливаются обстоятельства преступления и круг виновных должностных лиц.