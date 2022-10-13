Кишинёв, , 15:41 — REGNUM Большинство жителей Молдавии не собираются защищать страну с оружием в руках, когда это потребуется. Об этом говорится в обнародованном Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul отчете о социологическом опросе.

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По данным исследования, 61,5% респондентов сказали, что откажутся воевать. Готовы взять оружие в руки 32,5%. Остальные не определились с ответом.

Опрос по заказу IDIS проводила исследовательская компания CBS-Researc с с 29 сентября по 11 октября. В исследовании принимали участие 1066 человек, его погрешность оценивается на уроне 3%.

Напомним, ранее президент Молдавии Майи Санду в ходе разговора с российскими пранкерами сообщила, как помогает Киеву в противостоянии с Россией, а также рассказала планах объявить мобилизацию и готовности напасть на Приднестровье.

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