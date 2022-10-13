Барнаул, 13 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. За три последних года число пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи в Алтайском крае, выросло более чем в два раза, сообщил главный внештатный специалист минздрава Алтайского края, руководитель отделения выездной патронажной службы паллиативной помощи краевого онкодиспансера Виктор Павлишинец в эфире программы «В фокусе» радио «Вести FM». По его словам, всего 19 000 взрослых пациентов и 310 детей состоят на краевом паллиативном учете.

Светлана Шаповалова Хоспис

Говоря о причинах роста таких пациентов, он отметил:

«Вопросы паллиативной помощи в нашей стране наконец-то стали глубоко и серьезно прорабатываться на федеральном уровне. За последние 3-5 лет в стране принят ряд системообразующих документов, благодаря которым, в том числе, была сформулированы и понятные принципы учета паллиативных пациентов, разработаны четкие критерии паллиативного статуса по всем заболеваниям. К сожалению, раньше большинство из них просто «выпадали» из этой системы, не получая необходимую помощь и поддержку».

Виктор Павлишинец также отметил, что более половины всех взрослых паллиативных пациентов в Алтайском крае имеют онкологический диагноз. В большинстве детских случаев причина паллиативного статуса — неврологические патологии.

За последние три года количество стационарных паллиативных коек в крае выросло более чем в два раза и составляет 125 взрослых коек и 23 детских. К ним относятся стационарные паллиативные отделения и респираторные центры на базе городской больницы №3 Барнаула, городской больницы №2 Рубцовска, городской больницы №4 Бийска, Ключевской и Каменской центральной районной больницы.

По итогам 2017 года обеспеченность обезболивающими наркотическими препаратами в крае была всего 10%, эксперты и пациенты называли ситуацию катастрофической. В настоящее время дефицита обезболивающих препаратов в регионе нет. В апреле 2022 года на профильном совещании на Московском эндокринном заводе Алтайский край был отмечен в числе лучших регионов страны по обеспеченности и качеству обезболивающей терапии.

Внешнеэкономические санкции против России не оказали негативного влияния на систему обезболивания паллиативных пациентов. Московский эндокринный завод полностью заменил импортные препараты, причем число форм и дозировок постоянно растет — как по детским, так и по взрослым препаратам.

Как сообщало ИА REGNUM, что в Алтайском крае уровень заболеваемости и смертности от рака лёгких очень высок. Если в 2020 году общая заболеваемость в регионе была 53,7 на 100 тысяч населения (мужчины — 96,8, женщины — 16,8), то за 9 месяцев 2021 года она выросла до 59,8 на 100 тысяч населения (мужчины — 107 на 100 тысяч населения). Получается, что один на тысячу мужчин во всех возрастных группах — это больной раком лёгкого.

Читайте также: «Хирурги за бортом» — Алтайский край обрёк на гибель тысячи онкобольных