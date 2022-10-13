Астана, , 15:40 — REGNUM На сегодняшний день ни Москва, ни Вашингтон не инициировали переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Астане, в комментарии Первому каналу.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, ни мы, ни американцы этого не инициировали», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, может ли произойти встречи лидеров России и США на саммите «Большой двадцатки»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диверсии на «Северных потоках» нанесли ущерб энергетической безопасности и странам Европы предстоит это осознать.