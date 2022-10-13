Оренбург, , 15:39 — REGNUM Оренбургская область получит и федерального бюджета субсидию в размере 758 млн рублей на ликвидацию крупнейших несанкционированных свалок, сообщил в своём телеграм-канале глава минприроды региона Александр Самбурский.

Свалка Георгий Балаков © ИА REGNUM

В рамках программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология» планируют убрать шесть стихийных свалок в посёлках Бердянка и Самородово, сёлах Городище и Краснохолм города Оренбурга, в Медногорске и Новотроицке. Деньги и федеральной казны представляют на условиях софинансирования.

Решение о выделении субсидии принято. Следующим этапом станет определение подрядчиков на ликвидацию (рекультивацию). Свалки будут убраны до конца 2024 года.