Кемерово, , 15:39 — REGNUM В Кемеровской области после объявления частичной мобилизации выявлено повышение на отдельные категории товаров экипировки для военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мониторинг цен показал, что на отдельные категории товаров (спальные мешки и термобелье) стоимость повышалась не более чем на 5%, — уточнили в ведомстве. — При этом на основную часть товаров цены остались на уровне начала этого года».

Отмечается, что мониторинг цен проводился кемеровским управлением ФАС совместно с региональной прокуратурой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в кузбасском Прокопьевске собрали для мобилизованных 170 коробок тёплых вещей, продуктов питания и предметов личной гигиены.

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