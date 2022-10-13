Москва, , 15:52 — REGNUM Россия фактически прекратила контактировать с европейскими партнёрами по теме газовых поставок. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 октября журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отвечая на соответствующий вопрос, он сообщил, что Россия не обсуждала с европейскими странами вопрос создания газового хаба в Турции. Фактически никаких контактов сейчас нет.

«Европейские партнёры — они не партнёры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят», — сказал Песков.

Он пояснил, что из-за терактов на «Северных потоках» у Европы нет возможности покупать российский газ. Единственный надёжный маршрут — газопровод «Турецкий поток». Именно поэтому в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане президент РФ Владимир Путин предложил построить газовый хаб.

Европа обречена на то, чтобы втридорога закупать сжиженный газ у США, добавил он. Что касается газового хаба, то проект будет реализован в случае заинтересованности европейских партнеров, это предстоит выяснить.

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