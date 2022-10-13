Белгород, 13 октября 2022, 15:37 — REGNUM До конца дня будет завершено обследование состояния многоквартирного дома, повреждённого при обстреле Белгорода 13 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Антон Иванов.
После работы экспертов будет дана оценка аварийности здания. Точно известно, что жертв и пострадавших нет, повреждён технический этаж дома.
В гостинице разместили 18 жильцом повреждённого дома, ещё три человека приедут туда самостоятельно вечером. Остальные жители решили временно остановиться у родственников и друзей. Предоставили автобусы.
Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный дом повреждён после срабатывания системы ПВО в небе над Белгородом.