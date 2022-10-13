Белгород, 13 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. До конца дня будет завершено обследование состояния многоквартирного дома, повреждённого при обстреле Белгорода 13 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Антон Иванов.

Телеграм-канал Антона Иванова На месте происшествия в Белгороде

После работы экспертов будет дана оценка аварийности здания. Точно известно, что жертв и пострадавших нет, повреждён технический этаж дома.

В гостинице разместили 18 жильцом повреждённого дома, ещё три человека приедут туда самостоятельно вечером. Остальные жители решили временно остановиться у родственников и друзей. Предоставили автобусы.

«На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб — люди могут обращаться со всеми вопросами. В основном жители волнуются об оставшихся в квартирах необходимых вещах, домашних питомцах, медикаментах. К каждой ситуации подходим индивидуально. Возле оперштаба развёрнут пункт питания. На месте работают волонтёры», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный дом повреждён после срабатывания системы ПВО в небе над Белгородом.