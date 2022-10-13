Кабул, 13 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Глава управления информации и культуры афганской провинции Тахар во время посещения ряда исторических памятников провинции заявил, что древний водоём Хазрат Бустан находится под угрозой уничтожения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Наталия Николаева ИА REGNUM Водоём

Ансарулла Ансари обратился к министерству информации и культуры с просьбой принять меры.

По сообщению информационного агентства «Бахтар», Ансари «посетил исторические водоёмы Хазрат Бустан, Кара Тап и Араб Тап, а также отель «Кази Кабир», где хранится ряд древностей Ай-Ханума (развалины одной из многочисленных Александрий, основанных Александром Македонским)».

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют об охране исторических памятников, при этом эта группировка полностью разрушила статуи Будды в Бамиане в первый период своего правления.

В последние месяцы поступали сообщения о раскопках вокруг статуй в Бамиане. По словам местных источников, дороги, ведущие к этому месту, долгое время были закрыты для людей.

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По имеющимся данным, большое количество исторических памятников в разных провинциях Афганистана в настоящее время находятся под угрозой уничтожения, и хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда обещают их сохранить, никаких действий до сих пор не предпринято.