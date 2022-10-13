Исторический водоём в Афганистане оказался под угрозой уничтожения
Кабул, 13 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Глава управления информации и культуры афганской провинции Тахар во время посещения ряда исторических памятников провинции заявил, что древний водоём Хазрат Бустан находится под угрозой уничтожения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Ансарулла Ансари обратился к министерству информации и культуры с просьбой принять меры.
По сообщению информационного агентства «Бахтар», Ансари «посетил исторические водоёмы Хазрат Бустан, Кара Тап и Араб Тап, а также отель «Кази Кабир», где хранится ряд древностей Ай-Ханума (развалины одной из многочисленных Александрий, основанных Александром Македонским)».
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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют об охране исторических памятников, при этом эта группировка полностью разрушила статуи Будды в Бамиане в первый период своего правления.
В последние месяцы поступали сообщения о раскопках вокруг статуй в Бамиане. По словам местных источников, дороги, ведущие к этому месту, долгое время были закрыты для людей.
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По имеющимся данным, большое количество исторических памятников в разных провинциях Афганистана в настоящее время находятся под угрозой уничтожения, и хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда обещают их сохранить, никаких действий до сих пор не предпринято.