Москва, , 15:33 — REGNUM На территории России были задержаны диверсанты, которые хотели взорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано. Хотели взорвать на нашей территории на суше», — сказал Песков.

По его словам, это «посягательство на остающиеся в функциональном состоянии, полностью загруженные, работающие как часы, маршруты».