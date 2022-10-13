Бишкек, 13 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» в Киргизии перенесены на более поздний срок. Об этом 13 октября сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«Мы их просто перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была закончена на 99%», — цитирует его медиаштаб правительства Киргизии.

Он добавил, что перенос учений не означает, что у Киргизии есть какие-то проблемы в отношениях с ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Киргизии без уточнения причин приняло решение об отмене совместных с миротворческими силами ОДКБ командно-штабных учений «Нерушимое братство — 2022» за день до их начала.

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