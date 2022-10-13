Барнаул, , 15:31 — REGNUM В Барнауле за 5 дней собрано около 25 коробок с помощью для алтайских мобилизованных, сообщает телеграм-канал Барнаульской гордумы 13 октября со ссылкой на депутатов Дмитрия Ильиных и Павла Кравченко, которые посетили пункт приема помощи для мобилизованных и пообщались с волонтерами.

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«Теплые вещи, походные принадлежности, различные предметы гигиены, продукты- все наборы, которые передали жители района, представители организаций, школ, депутаты Барнаульской Думы скоро будут отсортированы и отправлены нашим мобилизованным барнаульцам», — говорит Дмитрий Ильиных.

«В то напряженное время, в котором мы сейчас живем, никому нельзя оставаться в стороне. Нам всем необходимо проявить сплоченность, единство и взаимопомощь», ― отметил Павел Кравченко.

Все вещи рассортированы и аккуратно упакованы, — пояснили члены комитета по социальным вопросам и молодежной политике Светлана Бочкова и Людмила Ананьина. Они также напомнили, что сбор помощи продолжается, он будет осуществляться на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты по 100 тысяч рублей начали получать мобилизованные Алтайского края.

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