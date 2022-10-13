Уфа, , 15:34 — REGNUM Адвоката обвинили в покушении на мошенничество в Уфе. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в октябре 2022 года обвиняемый осуществлял защиту одного из фигурантов уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое расследуется в районном отделе полиции г. Уфы.

По версии следствия, он предложил супруге обвиняемого за незаконное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов обеспечить изменение избранной судом в отношении ее супруга меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, а также обеспечить незаконное освобождение от уголовной ответственности.

«В действительности, адвокат не предпринимал каких-либо действий для освобождения подзащитного из-под стражи или уголовной ответственности и не намеревался этого делать. Введенная в заблуждение женщина первоначально согласилась на предложение адвоката, однако впоследствии, осознав незаконность предложения и усомнившись в его правдоподобности, обратилась в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ России по региону при передаче денег.

По данному факту в отношении 36-летнего адвоката Кировского районного филиала города Уфы некоммерческой организации «Башкирская республиканская коллегия адвокатов» было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела признал.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.