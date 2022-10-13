Париж, 13 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Столкнувшись с энергетическим кризисом, мэрия Парижа потребует с 1 декабря 2022 года погасить световую рекламу на своих улицах в ночное время.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

«Это первый и большой шаг вперед», — приветствовала президент экологической группы.

Мэрия просит Clear Channel, своего частного оператора информационных панелей с электронным дисплеем, цифровыми рекламными панелями с подсветкой или прокруткой, отключить все эти устройства с 23:45 до 6:00. Исключение составят знаки, предназначенные для информирования о государственных услугах и безопасности дорожного движения.

С 1 ноября мэрия город также требует, чтобы все магазины и офисы выключали вывески и экраны, как только эти организации прекратят свою повседневную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается спад промышленного производства во Франции.